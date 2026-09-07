Geberit Aktie News: Geberit verbilligt sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 562,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 559,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 560,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'868 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gewinne von 17,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 12,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,39 CHF. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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