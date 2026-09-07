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07.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Anleger greifen bei Geberit am Montagmittag zu

Geberit Aktie News: Anleger greifen bei Geberit am Montagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Geberit. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 566,60 CHF.

Geberit
565.38 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 566,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'278 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 566,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 560,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'828 Geberit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,45 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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