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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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07.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit Einbussen

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit Einbussen

Die Aktie von Geberit gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 562,60 CHF.

Geberit
560.80 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 562,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'566 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 560,00 CHF. Mit einem Wert von 561,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'129 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 14,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 14,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,16 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,75 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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