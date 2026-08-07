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07.08.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag in Grün

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Geberit. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 565,60 CHF zu.

Geberit
560.80 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 565,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 565,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 561,60 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'798 Stück gehandelt.

Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,65 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit Abgaben von 13,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,16 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 19.08.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,75 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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