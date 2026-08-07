Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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07.08.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 560,00 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 560,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'603 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 557,80 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 561,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'363 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 12,43 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,16 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 19.08.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 19.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,75 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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