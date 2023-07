Geberit Aktie News: Geberit steigt am Freitagnachmittag

Um 04:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 444,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 10'940 Punkten steht. Bei 447,70 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 441,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 40'265 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 542,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 18,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 406,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,53 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 02.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 892,70 CHF – eine Minderung von -8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 980,30 CHF eingefahren.

Die Geberit-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 15.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch