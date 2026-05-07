Geberit Aktie News: Geberit am Mittag höher

Um 12:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 531,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'266 Punkten steht. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 543,80 CHF zu. Mit einem Wert von 530,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'998 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 24,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 511,40 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,80 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,16 CHF. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,87 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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