Geberit Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Geberit

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 580,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'712 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 578,00 CHF. Bei 583,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'962 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gewinne von 13,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 15,54 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,32 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,47 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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