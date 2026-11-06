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06.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 577,20 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 577,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'722 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 572,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 583,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 42'344 Geberit-Aktien.
Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 14,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 17,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,32 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.
Geberit wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,47 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 06.11.2026
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