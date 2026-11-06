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06.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit büsst am Mittag ein
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 577,40 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 577,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'616 Punkten realisiert. Bei 575,80 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 583,20 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'824 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Abschläge von 15,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,32 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,47 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 06.11.2026
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