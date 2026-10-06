Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 536,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'833 Punkten liegt. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 536,20 CHF zu. Bei 535,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'859 Geberit-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,05 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 9,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,44 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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