Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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06.10.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 535,40 CHF.
Das Papier von Geberit legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 535,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 541,20 CHF. Bei 535,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'901 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 9,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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