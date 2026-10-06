Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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06.10.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 540,60 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 540,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 541,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 535,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'496 Geberit-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Abschläge von 9,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,44 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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