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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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05.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Geberit gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 536,60 CHF ab.

Geberit
535.65 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 536,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 535,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 536,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 1'735 Stück.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,96 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 9,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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