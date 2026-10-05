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05.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Geberit gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 534,40 CHF.

Geberit
530.87 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 534,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 532,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 536,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'712 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 8,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,37 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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