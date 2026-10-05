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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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05.10.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit negativen Vorzeichen

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 535,40 CHF.

Geberit
536.47 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 535,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'726 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 533,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 536,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'229 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 18,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,40 Prozent.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,37 CHF belaufen. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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