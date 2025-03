Geberit Aktie News: Geberit zieht am Mittag deutlich an

Um 12:28 Uhr stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 552,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'111 Punkten notiert. Die Geberit-Aktie legte bis auf 552,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 532,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 65'283 Geberit-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 571,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,44 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (477,50 CHF). Mit Abgaben von 13,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 12,70 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,12 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Geberit.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,10 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

