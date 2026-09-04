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04.09.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Freitagvormittag schwächer

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von Geberit gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 563,40 CHF.

Geberit
562.83 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 563,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'400 Punkten steht. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 562,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 564,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'785 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 12,96 Prozent sinken.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,33 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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