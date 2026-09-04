Geberit Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Geberit

Die Geberit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 559,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'391 Punkten realisiert. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 556,40 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 564,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'858 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 17,95 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,36 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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