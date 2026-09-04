Geberit Aktie News: Geberit gibt am Freitagmittag nach

Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 563,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'385 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 561,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 564,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'969 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 12,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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