Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 575,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'776 Punkten steht. Bei 561,80 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 569,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'610 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Gewinne von 14,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,83 Prozent.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,32 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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