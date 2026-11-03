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03.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 570,40 CHF.
Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 570,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'778 Punkten steht. In der Spitze fiel die Geberit-Aktie bis auf 560,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 569,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'934 Geberit-Aktien den Besitzer.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,03 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,32 CHF aus. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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