Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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03.09.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Geberit. Mit einem Wert von 566,20 CHF bewegte sich die Geberit-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Geberit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 566,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'354 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 567,60 CHF. Die Geberit-Aktie sank bis auf 565,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 566,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 1'492 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 16,53 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,33 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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