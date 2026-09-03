Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 562,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'380 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 562,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 566,00 CHF. Zuletzt wechselten 17'712 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 12,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr