Geberit Aktie News: Geberit am Mittag behauptet

Die Geberit-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 565,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'372 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 569,00 CHF. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 564,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 566,00 CHF. Bisher wurden heute 8'963 Geberit-Aktien gehandelt.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 14,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,33 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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