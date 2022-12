Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 04:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'207 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 469,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 461,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55'254 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2022 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,04 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 6,53 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 790,70 CHF in den Büchern – ein Minus von -13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 910,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch