Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag in Grün

Um 09:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 577,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'720 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 578,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 575,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'579 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 14,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit Abgaben von 15,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,32 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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