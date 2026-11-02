Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Geberit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 585,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Geberit-Aktie bis auf 586,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 575,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'239 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,32 CHF belaufen. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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