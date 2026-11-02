Geberit Aktie News: Geberit am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 582,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 584,40 CHF. Bei 575,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9'469 Geberit-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 18,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,32 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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