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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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02.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit Kursplus

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Geberit. Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Geberit
535.14 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 538,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'631 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 539,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 536,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'774 Geberit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von 22,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 9,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,37 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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