Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 537,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 540,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 536,80 CHF. Zuletzt wechselten 27'218 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,37 CHF belaufen. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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