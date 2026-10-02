Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 540,60 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 536,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'000 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 22,64 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 8,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,37 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,44 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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