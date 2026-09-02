Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 562,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Geberit-Aktie bei 560,80 CHF. Bei 561,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 2'557 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 14,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,36 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,33 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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