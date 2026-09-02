Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 559,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'291 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 558,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 561,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'006 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 15,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 13,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,36 CHF belaufen. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,33 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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