Geberit Aktie News: Geberit verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 507,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'139 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 509,20 CHF zu. Mit einem Wert von 500,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'639 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Geberit liess sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,04 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 6,53 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -13,11 Prozent auf 790,70 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 910,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Geberit am 08.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch