Geberit Aktie News: Geberit verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 525,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'218 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 525,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 520,40 CHF. Zuletzt wechselten 8'620 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2022 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,04 CHF gegenüber 6,53 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,11 Prozent auf 790,70 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 910,00 CHF umgesetzt.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. Geberit dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 19,14 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch