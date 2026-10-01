Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 541,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'718 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 540,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 542,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'973 Geberit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,96 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,35 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 CHF je Geberit-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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