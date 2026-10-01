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01.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 536,20 CHF abwärts.

Geberit
536.98 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 536,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'667 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 535,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 542,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 27'709 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,05 Prozent. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,54 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,37 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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