Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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01.10.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 538,80 CHF.
Die Geberit-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 538,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'656 Punkten steht. Die Geberit-Aktie sank bis auf 536,40 CHF. Bei 542,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'388 Geberit-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,98 Prozent.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 CHF je Geberit-Aktie. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 01.10.2026
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