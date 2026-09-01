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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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01.09.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 565,60 CHF.

Geberit
566.16 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 565,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'348 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 564,80 CHF ein. Bei 570,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'009 Geberit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von 16,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,33 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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