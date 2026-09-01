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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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01.09.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag schwächer

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 565,60 CHF.

Geberit
565.00 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 565,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'327 Punkten steht. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 561,60 CHF nach. Bei 570,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 26'946 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit einem Kursverlust von 13,30 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,36 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,33 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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