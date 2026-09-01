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01.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Kursverlusten

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 563,60 CHF.

Geberit
563.04 CHF -1.87%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 563,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'239 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Geberit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 562,80 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 570,00 CHF. Zuletzt wechselten 18'645 Geberit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. 17,07 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 14,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,33 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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