Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag fester

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 506,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'437 Punkten tendiert. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 509,20 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,20 CHF. Zuletzt wechselten 135'277 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 567,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,62 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 406,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 08.03.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,46 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch