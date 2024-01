Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 539,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'137 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie legte bis auf 539,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 538,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 57'183 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 552,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 2,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 409,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,12 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 4,42 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 4,04 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -7,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 728,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 790,70 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geberit am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Geberit.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2023 18,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch