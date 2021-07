Geberit-Aktie in Grün: Geberit findet neuen Finanzchef

Tobias Knechtle wird am 1. November zum Unternehmen stossen und per 1. Januar 2022 Roland Iff als CFO ersetzen, wie Geberit am Montag mitteilte. Gleichzeitig wird Knechtle Mitglied der Konzernleitung.

Der Rücktritt Iffs per Ende 2021 war schon länger kommuniziert. Knechtle war unter anderem CFO und Mitglied der Konzernleitung bei der Valora Group. Seit 2020 ist er Investor, Partner und CFO a.i. der Innoterra AG in Zug.

Geberit-Aktien gaben am Dienstag im frühen Handel in Zürich zunächst nach, im weiteren Verlauf konnten sie jedoch das Vorzeichen wechseln und notieren mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 722,60 Franken.

cf/tv

Rapperswil-Jona (awp)