Geberit-Aktie holt Verluste auf: Geberit mit Dividendenerhöhung trotz Gewinnrückgang 2022 - Mittelfristziele bestätigt

Die Dividende soll dennoch leicht erhöht werden.

Der operative Gewinn (EBITDA) reduzierte sich um 15,0 Prozent auf 909 Millionen Franken, womit das Rekordergebnis des Vorjahres nicht mehr erreicht wurde. Die entsprechende Marge ging um 4,1 Prozentpunkte auf 26,8 Prozent klar zurück.

Verantwortlich für dieses Minus waren insbesondere die massiv angestiegenen Kosten sowie die Währungsentwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies habe die Ergebnisse auf allen Stufen deutlich negativ beeinflusst. Im Berichtsjahr seien die Preise im Vergleich zur Vorjahresperiode bei den Rohmaterialien insgesamt währungsbereinigt um beinahe einen Fünftel gestiegen, während sich der Preise für Energie verdoppelt habe. Dies habe zusätzliche Kosten von insgesamt 244 Millionen Franken verursacht.

Der Reingewinn nahm in der Folge um 6,5 Prozent auf 706 Millionen Franken ab. Hier wirkte sich zwar das tiefere operative Ergebnis negativ aus, andererseits half eine wegen eines positiven Einmaleffekts tiefere Steuerquote.

Erneut Dividendenerhöhung

Die Dividende soll trotz des Gewinnrückgangs auf 12,60 Franken um 10 Rappen erneut erhöht werden. Das wäre die zwölfte Dividendenerhöhung in Folge. Mit den vorgelegten Zahlen hat Geberit beim operativen Ergebnis am unteren und beim Reingewinn am oberen Ende der Erwartungen der Analysten abgeschnitten.

Bereits im Januar war der Umsatz bekanntgegeben worden: Er nahm um 2,0 Prozent auf 3,39 Milliarden Franken ab. In lokalen Währungen ergab sich hingegen ein organisches Wachstum von 4,8 Prozent. Allerdings hatte dieser Wert im ersten Halbjahr noch bei +11 Prozent gelegen, womit sich ein klar schwächeres zweites Semester ergab.

Grund für den leichten Umsatzrückgang waren negative Währungseffekte in Höhe von 234 Millionen Franken. Das Wachstum in lokalen Währungen sei auf starke Verkaufspreiserhöhungen in Höhe von rund 9 Prozent und auf ein anhaltend starkes Volumenwachstum im ersten Halbjahr zurückzuführen, hiess es denn auch.

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 zeigt sich Geberit noch wenig konkret. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und makroökonomischen Risiken würden einen Ausblick sehr schwierig machen, heisst es dazu. Insgesamt sei mit einem anspruchsvollen Umfeld für die Bauindustrie im Jahr 2023 zu rechnen.

Der langjährige VR-Präsident Albert Baehny will sich für ein weiteres Jahr an der strategischen Spitze des Unternehmens zur Verfügung stellen. Dafür wird eigens die Alterslimite auf 75 von bisher 70 Jahren erhöht.

Geberit bestätigt Mittelfristziele trotz kurzfristiger Herausforderungen

Geberit hält an den schon länger geltenden Mittelfristzielen fest. Kurzfristig sieht das Management aber zahlreiche Herausforderungen.

Insgesamt zeigt sich Geberit "überzeugt, für die aktuellen und bevorstehenden Chancen und Herausforderungen sehr gut gerüstet und positioniert zu sein", wie es zum Ausblick in der Mitteilung von Mittwoch zum Jahresergebnis 2022 heisst. Man sei deshalb auch "überzeugt", die mittelfristigen Ziele eines durchschnittlichen jährlichen Nettoumsatzwachstums in lokalen Währungen von 4 bis 6 Prozent sowie eine durchschnittliche EBITDA-Marge von 28 bis 30 Prozent zu erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2023 stellt sich Geberit allerdings auf ein anspruchsvolles Umfeld ein und nennt zahlreiche Herausforderungen und Unsicherheiten in Bezug auf die Volumenentwicklung. So könne es zu Nachwirkungen der Vorzieheffekte aus dem Covid-bedingten Home-Improvement-Trend der letzten Jahre kommen.

Trend zu Wärmepumpen könnte bremsen

Die Lagerbestände im Grosshandel, welche dieser wegen verschiedener Preiserhöhungen aufgebaut hat, seien zwar deutlich reduziert worden, aber immer noch vorhanden. Geberit sieht zudem zumindest temporär in einigen Ländern in Europa einen Trend zur Verschiebung von Innovationen weg von Sanitär- hin zum Heizungsbereich, hauptsächlich zu Wärmepumpen. Grundsätzlich herausfordernd sei zudem die Inflation und die höheren Zinsen.

Daneben gibt es allerdings auch positive Einflussfaktoren. In verschiedenen Märkten Europas - auch im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland - sei der Bedarf an Renovationen und Neubauten weiterhin grundsätzlich vorhanden, so die Überzeugung von Geberit. Auch der Trend zu höherwertigen Sanitärstandards bestehe weiterhin. Ausserdem sieht das Unternehmen ein positives Marktumfeld in mehreren aussereuropäischen Ländern wie Indien oder der Golfregion.

Vor diesem Hintergrund setzt sich Geberit für 2023 das Ziel, weitere Marktanteile zu gewinnen. Dazu sollen neu eingeführte Produkte beitragen oder auch eine fokussierte Bearbeitung von Märkten, wo sich Geberit noch untervertreten sieht. Parallel dazu sollen die Geschäftsprozesse weiter optimiert werden, wie es heisst.

Geberit-Aktien kommen nach Zahlen klar zurück

Die Geberit-Aktien wurden am Mittwoch nach der Zahlenvorlage erst einmal gemieden. Der Sanitärtechnik-Konzern hat mit dem Ergebnis die Analystenerwartungen nur knapp erfüllt. Vor allem aber werden die Aussagen zum Tagesgeschäft als vorsichtig erachtet.

Im Schweizer Handel verloren die Geberit-Franken zunächst, können die Gewinne dann aufholen und notierten zuletzt unverändert bei 505,00 Franken.

Da Umsatz und organisches Wachstum bereits seit Mitte Januar bekannt sind, konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf die Gewinnentwicklung. Und hier fällt der operative Jahresgewinn etwas tiefer als erhofft aus, so der Tenor bei den Experten. Auch vom Dividendenentscheid hatten sich einige Experten etwas mehr erhofft. Insgesamt würden die diesbezüglichen Erwartungen jedoch nur knapp verfehlt, so heisst es.

Für Gesprächsstoff sorgen insbesondere die vorsichtigen Aussagen zum Tagesgeschäft. Dass der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf zu dieser Zeit des Jahres noch wenig aussagekräftig ausfällt, überrascht hingegen kaum jemanden.

Bei Vontobel hebt Analyst Bernd Pomrehn hervor, dass das Geschäftsklima in der deutschen Sanitärindustrie, dem wichtigsten Markt von Geberit, im Schlussquartal 2022 einen historischen Tiefstand erreichte, da selbst Renovationsprojekte aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit und höherer Zinsen zunehmend verschoben wurden. "In Kombination mit gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten führte dies im vergangenen Jahr zum stärksten EBITDA-Rückgang seit dem Börsengang von Geberit (1999)", so Pomrehn.

Analyst Christian Arnold von Stifel ist denn auch der Meinung, dass die Herausforderungen für die Sanitärbranche im laufenden Jahr anhalten werden - ebenso wie die Chancen. Zu den Herausforderungen zählt er beispielsweise die rekordverdächtige Inflation und höhere Zinsen sowie eine temporäre Verlagerung von Sanitär- zu Heizungslösungen.

