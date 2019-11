Gearbest: Hochwertiges Einkaufen x Neue Produkteinführungen

ALICANTE, Spanien, 21. November 2019 /PRNewswire/ -- Die globale E-Commerce-Plattform Gearbest.com hat vor kurzem ihr Markenranking für am 11.11 erzielte Umsätze veröffentlicht und listete die drei besten Marken in zehn Hauptkategorien auf, zu denen Xiaomi, AMAZFIT, Roborock, Alfawise und weitere Marken gehören. Das neue Marken-Setup ist zu einem Hauptanliegen geworden. Am 11.11. wurde Gearbest.com von nahezu 90 Millionen Einkäufern besucht, die allesamt eine Shopping-Erfahrung von ausgezeichneter Qualität machen konnten. Zusätzlich bietet das Ranking Verbrauchern wertvolle Anhaltspunkte in Bezug auf den bevorstehenden Black Friday.

Die bevorzugte Plattform für neue Produkteinführungen

Gearbest konzentriert sich auf die Bereitstellung erschwinglicher Produkte von hoher Qualität. Aufgrund umfassender Erfahrungen mit zahlreichen Produktkategorien sowie eines ausgeprägtem Verkaufsgeschicks konnte das Unternehmen am 11.11 auf neue Produkteinführungen von Marken wie Xiaomi und Roborock blicken.

Laut der Auflistung befindet sich Xiaomi unter den drei besten Marken für Smartphones, Reinigungsgeräte sowie Tablet-Computer. Am 6. November brachte Xiaomi das Mi Note 10 und das Mi Note 10 Pro in Madrid, Spanien, auf den Markt. Zusätzlich wurde Gearbest für am selben Tag stattfindende Online-Verkäufe ausgewählt und konnte so die Aufmerksamkeit zahlreicher Mi-Fans auf sich ziehen.

Roborock, ganz oben in der Kategorie „Reinigungsgeräte", brachte seinen neuen S5-MAX über Gearbest auf den Markt, der umgehend zu einem Verkaufsschlager wurde.

Thor, Leiter der Abteilung für Inhaltsmanagement (Content Operations), erklärte: „Neue Produkteinführungen können neue Märkte, neue Kunden und neues Markenwachstum mit sich bringen. Gearbest ist zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Produkteinführungen geworden, während zugleich der Preisvorteil der Plattform aufrecht erhalten bleiben kann."

Laut Thor verfolgt Gearbest ein einzigartiges integriertes Marketingkonzept für neue Produkte: „Ein Beispiel wäre das Mi Note 10, das einzig durch vor Einführungsstart getätigte Aktivitäten 100.000 Abonnements erzielen konnte. In Verbindung mit der regionalen Preisstrategie der Marke fanden ausführliche Geschäftstätigkeiten in Japan, Brasilien, Grossbritannien, Osteuropa sowie auf weiteren Märkten statt, sodass das Mi Note 10 im Rahmen der am 11.11 stattgefundenen Verkäufe zu einem Starprodukt werden konnte und innerhalb von 48 Stunden höchste Verkaufszahlen erzielte."

Ein breitgefächertes Aktivitätenangebot bringt neue Fans mit sich

Während der Verkaufsaktivitäten am 11.11 führte Gearbest verschiedene Werbekampagnen durch, wie unter anderem die Suche nach Schlagwörtern („Search for keywords") oder die Möglichkeit, gesammelte Punkte gegen Prämien einzutauschen („Exchange points for products"). 8,6 Millionen Kunden nahmen an diesen Aktivitäten teil und gewannen so Bonusauszahlungen im Wert von insgesamt 15 Millionen Dollar.

Anfang Oktober zählte Gearbests Facebook-Seite über 5 Millionen Follower. Um sich bei seinen Fans zu bedanken, schloss Gearbest sich mit sieben Premiummarken zusammen, einschliesslich Cubot, Alfawise, Yeelight und Oclean. Gemeinsam starteten sie auf Facebook, Instagram und Messenger eine Kampagne mit dem Titel „Wie du mit einem Foto beweisen kannst, dass du ein Gearbest-Superfan bist". Fans beschrieben ihre positiven Erfahrungen mit Gearbest in Bezug auf Angebot, Logistik, Kundendienst usw. Die Kampagne wurde über eine Million Mal aufgerufen und brachte mehr als 50000 Fans dazu sich zu beteiligen.

Angesichts der Tatsache, dass Black Friday unmittelbar bevorsteht, hat Gearbest sich mit mehreren Marken zusammengeschlossen, um weitere Schnäppchen anbieten zu können.

