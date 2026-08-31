GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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31.08.2026 06:41:00
Gea - vom Krisenfall zum Dax-Konzern: Wie Stefan Klebert Gea vorm Absturz bewahrte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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24.08.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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17.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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