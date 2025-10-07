Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gea verlängert CEO-Vertrag - Vorstand wird erweitert

DOW JONES--Gea hat den Vertrag seines CEO Stefan Klebert vorzeitig um zwei Jahre bis Ende 2028 verlängert. Zudem erweitert und verjüngt der Konzern den Vorstand und löst gleichzeitig das 14-köpfige Global Executive Committee mit einer Übergangsfrist im kommenden Jahr auf.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat CEO Klebert wiederbestellt. Seine ursprünglich bis 31. Dezember 2026 dauernde Amtszeit wurde im Zuge dessen bis 31. Dezember 2028 verlängert. Ausserdem soll ab 1. Januar 2026 der Vorstand von bisher drei auf künftig sechs Ressorts verdoppelt werden.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 09:29 ET (13:29 GMT)

