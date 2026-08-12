GEA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GEA präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.75 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.660 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.44 Milliarden EUR – ein Plus von 9.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GEA 1.31 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch